Ufficiale: il Milan a fine maggio giocherà in Australia contro la Roma

AC Milan è lieto di annunciare che la Prima Squadra Maschile si recherà in Australia alla fine di maggio per giocare una partita amichevole contro l'AS Roma a Perth, nello stato della Western Australia. In programma per venerdì 31 maggio a Perth, la partita si svolgerà presso l'Optus Stadium, un impianto multiuso all'avanguardia in grado di ospitare fino a 65.000 spettatori.

L'amichevole sarà il primo incontro tra due squadre di Serie A in terra australiana, ed è rafforzata dal sostegno del Governo dello stato del Western Australia, sottolineando il loro costante impegno nel rafforzamento dei legami con l'Italia e nell'engagement degli appassionati di calcio a livello globale.

Roger Cook, Premier del Western Australia, ha commentato: "Ospitare una partita tra AC Milan e AS Roma qui a Perth è un'opportunità fantastica per rafforzare i nostri legami con l'Italia e invitare i tifosi di calcio dai nostri principali mercati turistici a venire a esplorare il nostro bellissimo territorio e godersi una bellissima partita di calcio".

Giorgio Furlani, CEO di AC Milan, ha aggiunto: "L'opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi. Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme all'AS Roma e grati al Governo del Western Australia per l'invito. La nostra presenza nel paese testimonia l'impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all'interno della famiglia rossonera".

I biglietti saranno in pre-vendita esclusiva a partire da martedì 12 marzo, mentre la vendita generale partirà giovedì 14 marzo su Ticketmaster Australia.

Questa visita segna il ritorno di AC Milan in Australia dopo circa 30 anni, con l'ultima visita risalente al 1993, quando i rossoneri giocarono due partite amichevoli contro la nazionale australiana a Sydney e Melbourne, guidati dal capitano di allora Franco Baresi. Riflettendo sui ricordi di quel viaggio, l'attuale Vice-Presidente Onorario di AC Milan, Franco Baresi, ha dichiarato: "Sono entusiasta di tornare in Australia. Il tour del 1993 con AC Milan ha un posto speciale nel mio cuore perché ha segnato la mia prima visita in Australia. È un paese bellissimo e sono rimasto molto colpito dal fascino di Sydney e Melbourne. Sono molto curioso di esplorare una nuova città e una nuova regione di questo splendido paese durante il nostro prossimo viaggio a maggio".

Nonostante la lunga assenza dall'Australia, AC Milan mantiene un solido legame con il paese, vantando una fanbase che supera i 2 milioni di persone e diversi Fan Club attivi in città cruciali come Melbourne, Sydney e Adelaide. In tutta la regione Asia-Pacifico, AC Milan è la squadra di calcio italiana più seguita e proprio in questa regione registra la più grande crescita di tifosi, guadagnando 20 milioni di fan negli ultimi anni.

AC Milan ha una solida storia di interazione con i propri tifosi e coinvolgimento degli appassionati di calcio australiani, in particolare tra i giovani. Dal 2007 al 2018, il Club ha infatti ospitato una serie di Milan Junior Camp in tutto il paese, promuovendo la crescita umana e sportiva dei ragazzi coinvolti e condividendo i valori dei rossoneri.

Il legame tra AC Milan e l'Australia va oltre il campo da calcio, con l'ONG dei rossoneri Fondazione Milan che ha sostenuto il progetto "Welcome Football" del Centre for Multicultural Youth a Melbourne. Questa iniziativa, che unisce sport e istruzione, è dedicata ai bambini provenienti da contesti migratori e mira a utilizzare il linguaggio universale del calcio e dello sport per accompagnarli nel loro processo di integrazione e promuovere una maggiore coesione sociale.

La presenza in un territorio come l'Australia fornirà al Club l'opportunità di continuare il percorso di crescita del Club al di fuori del campo e di rafforzare la percezione positiva del marchio AC Milan a livello internazionale.