ufficiale il Parma torna in Serie A tre anni dopo l'ultima volta

Ora è ufficiale, il Parma è tornato in Serie A, tre anni dopo l'ultima volta. La squadra di mister Pecchia - che per la terza volta guida una squadra alla promozione dalla B alla A - ha pareggiato al San Nicola contro il Bari con il risultato di 1-1 e tanto è bastato ai Crociati per ottenere la promozione diretta con due giornate di anticipo. Un campionato dominato dalla formazione emiliana che adesso negli ultimi 180 minuti proverà anche a vincere il campionato cadetto. A due gare dal termine al secondo posto c'è il Como di Cesc Fabregas che con una vittoria nel weekend sarebbe la seconda squadra a essere promossa. Rimangono poche speranze per il Venezia che dovrà verosimilmente accontentarsi dei playoff.

Questa la classifica di Serie B a due giornate dalla conclusione del campionato:

Parma 74

Como 71

^^^PROMOZIONE DIRETTA^^^

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Sampdoria 49

Brescia 48

^^^PLAYOFF^^^

SudTirol 46

Reggiana 46

Cosenza 45

Pisa 45

Cittadella 45

Modena 43

Spezia 40

vvv PLAYOUT vvv

Ascoli 37

Ternana 37

vvv RETROCESSIONE DIRETTA vvv

Bari 37

Feralpisalò 33

Lecco 26