ufficiale Luka Romero in prestito per sei mesi all'Almeria

vedi letture

"Luka Romero è biancorosso. L'UD Almería e l'AC Milan raggiungono un accordo per il prestito del calciatore fino alla fine della stagione. Benvenuto!". Questo il comunicato ufficiale dell'Almeria, club spagnolo, per annunciare il trasferimento del classe 2004 argentino in Spagna fino al prossimo 30 giugno 2024.