UFFICIALE: Milan, addio El Hilali. Giocherà nel Chiasso

Tornato anzitempo dal prestito al Matera insieme al portiere Alessandro Guarnone (19), anche Mattia El Hilali (21) ha scelto di proseguire la sua carriera in Svizzera. Il centrocampista italo-marocchino ha firmato sino al 30.06.2021 con il Chiasso raggiungendo così il suo ex compagno.

Già nazionale under 18, El Hilali è stato un perno del Milan Primavera, dove ha militato dal 2014 al 2018 collezionando 88 presenze molte delle quali da capitano. Quest'anno in Basilicata ha giocato pochissimo, e ci vorrà ancora molto prima che possa nuovamente scendere in campo. Per motivi regolamentari il Chiasso, ora impegnato nella lotta salvezza nella serie B elvetica, potrà schierarlo soltanto dalla prossima stagione.