ufficiale Perrucci operato in artroscopia per riparare una lesione condrale

AC Milan comunica che nelle scorse ore 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢, centrocampista del Milan Primavera, è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per riparare una lesione condrale. L'operazione è stata eseguita con successo dal Prof. Pozzoni presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi.

Il centrocampista rossonero, che in stagione aveva trovato ben 12 apparizioni con la Primavera, è già stato dimesso e inizierà il percorso riabilitativo dopo un primo breve periodo di riposo, scrive il Milan nella propria nota ufficiale. I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati, ma rimarrà ai box per diverso tempo.