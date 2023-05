Ulivieri risponde a Mourinho: "È vero, siamo fatti di pasta diversa"

Fonte: ANSA

MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Concordo pienamente con le conclusioni di Mourinho: siamo fatti di pasta diversa. Però io non me ne rallegro". Risponde cosi' Renzo Ulivieri, presidente dell'assoallenatori, alle parole polemiche del tecnico della Roma. Mourinho, criticato da Ulivieri per le sue frasi sull'arbitro Chiffi, si era detto ieri, dopo la partita con l'Inter, felice di essere diverso da chi lo criticava dopo essere stato squalificato per calcioscommesse. "La Caf riconobbe nell'88 che l'illecito era stato commesso a mia insaputa - aggiunge Ulivieri - Evitai di chiedere la grazia che sarebbe arrivata per tutelare la mia dignita'". (ANSA).