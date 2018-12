Ultima gara per Lucas Paquetà con la maglia del Flamengo. Al termine del match contro l’Atletico Paranaense, il talento brasiliano è scoppiato in lacrime sul campo del Maracanã. Cresciuto nel club rubro-negro, il classe ‘97 non è riuscito a trattenere l’emozione. Per lui comincia ora una nuova avventura in Europa con la maglia del Milan.