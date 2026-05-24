Ultima giornata di Serie A. Tuttosport in prima pagina su Milan e Roma: "Allegri e Gasp: vincere e basta!"

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Con due vittorie contro Cagliari ed Hellas Verona, Milan e Roma avranno la certezza di qualificarsi alla Champions League del prossimo anno

"Allegri e Gasp: vincere e basta!": titola così stamattina in prima pagina Tuttosport su Milan e Roma che sono in lotta per gli ultimi due posti in Champions League con Como e Juventus, ma hanno il destino nelle loro mani perchè se i rossoneri battono il Cagliari sono sicuri di chiudere al campionato al terzo posto, mentre se i giallorossi vinceranno contro l'Hellas Verona avranno la certezza di arrivare quarti.

MILAN-CAGLIARI: SAN SIRO RISPONDE PRESENTE

Questa sera i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno nelle mura amiche il Cagliari di Fabio Pisacane. Una partita cruciale per i padroni di casa, ancora impegnati nella corsa Champions, e padroni del loro destino visto che, in caso di vittoria, a prescindere dai risultati degli altri campi i rossoneri si qualificherebbero alla prossima Champions League. Nonostante la contestazione rivolta alla società da parte del tifo organizzato rossonero e non solo, domani a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, saranno 74mila i supporter che proveranno a spingere il diavolo ad una vittoria che sarebbe fondamentale. Ennesimo atto d'amore da parte degli appassionati rossoneri che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra.