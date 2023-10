Ultimatum del Sindaco a Milan e Inter: ma cosa cambierebbe in 120 giorni?

vedi letture

Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha dato un ultimatum di 120 giorni a Milan e Inter riguardo la questione San Siro. Ma in 4 mesi cosa cambierebbe effettivamente? Nulla, ed ecco le motivazioni.

SAN SIRO NON SI TOCCA - Il problema principale, che sembra insormontabile, è il vincolo culturale sullo stadio di San Siro: il Ministero della Cultura ha ritenuto ci sia un interesse di tipo culturale sul secondo anello, il che rende lo stadio a tutti gli effetti intoccabile, impedendone la demolizione. Il piano originario di Milan e Inter era di radere al suolo l'impianto attuale per riprogettare completamente l'area: Sala sembrerebbe ad oggi propenso a tornare verso questa soluzione, imbastendo un ricorso per eliminare il vincolo. Ma i tempi sarebbero lunghissimi, ancora una volta.

TEMPI LUNGHI - La volontà dei club nel mentre è mutata: il Milan, come sappiamo, ha già presentato la sua progettualità per la realizzazione del nuovo impianto in quel di San Donato Milanese. Inoltre, l'eventuale ricorso per eliminare il vincolo storico, oppure la segnalazione al Governo e alla Corte dei Conti, sarebbe l'ennesima procedura lunghissima da attendere senza avere certezza di risultati. Insomma, nei prossimi 120 giorni difficilmente potrà cambiare qualcosa di concreto, e difficilmente i club potranno mutare la loro decisione basandosi solo sulle ipotesi.