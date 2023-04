Ultimissimi biglietti a disposizione per Milan-Napoli. Si va verso il sold out

MilanNews.it

Si avvicina sempre di più la sfida tra Milan e Napoli di Champions League, che domani sera alle ore 21 si giocherà a Milano. San Siro accoglie un quarto di finale rossonero della masisma competizione europea per la prima volta dopo undici anni: sono a disposizione gli ultimissimi biglietti per la partita, con lo stadio che va verso il sold out.