Ultimo allenamento a Coverciano, Spalletti carica gli azzurri

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Ultimo allenamento per gli azzurri a Coverciano prima della partenza questo pomeriggio per Londra dove domani sera affronteranno l'Inghilterra per le qualificazioni europee. Gruppo al completo a disposizione di Luciano Spalletti che prima della sessione di lavoro ha chiamato in campo tutti i giocatori (che nel frattempo erano impegnati in palestra), lo staff e i collaboratori riunendoli in un angolo del campo "Vittorio Pozzo". Tutti in cerchio, abbracciati l'uno all'altro, è partito l'urlo di incitamento che scandisce l'inizio di ogni allenamento: "La maglia azzurra siam pronti - alla morte - noi siamo l'Italia (Italia ripetuta tre volte)". Poi un grande applauso e tutti al lavoro.

Il ct è apparso sereno e sorridente. Nel corso dei 15' aperti ai media gli azzurri hanno svolto qualche esercitazione con il pallone prima di quelle tecnico/tattiche in vista della gara di domani. Spalletti si è soffermato con un proprio collaboratore a dispensare qualche consiglio a Berardi. (ANSA).