Ultimo dell'anno di lavoro per il Milan: oggi allenamento mattutino a Milanello

Il Milan ha chiuso il 2023 a San Siro contro il Sassuolo, match valido per la diciottesima giornata di campionato, la penultima di Serie A in attesa della sfida al Cestellani contro l'Empoli che chiuderà la prima metà di stagione dei rossoneri. La squadra di Pioli, dunque, chiuderà l'anno con un allenamento mattutino a Milanello per preparare la sfida di Coppa Italia con il Cagliari, dove in palio c'è l'accesso ai quarti della competizione nazionale.

Il 2024, invece, si aprirà sempre a Milanello con un allenamento pomeridiano dove ci saranno le ultime prove tattiche per la sfida del 2 gennaio contro il Cagliari.