Ultimo giorno di vacanza per il Milan: domani il raduno a Milanello

MilanNews.it

Oggi è l'ultimo giorno di vacanza per i rossonero e poi, da domani, il Milan comincerà ufficialmente la sua stagione anche in campo: il 10 luglio a Milanello la squadra si troverà (fatta eccezione per alcuni nazionali) agli ordini di Stefano Pioli per il primo allenamento della stagione che si terrà alle ore 17 e sarà aperto alla stampa. Prima, alle ore 14.30, la conferenza stampa del tecnico rossonero.