Umtiti esce in lacrime dopo Lecce-Lazio: il difensore vittima di cori razzisti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce in lacrime la partita di Umtiti. Nonostante la vittoria del suo Lecce, che ha battuto la Lazio per 2-1 in rimonta, il difensore francese è stato bersagliato con cori razzisti e ululati da parte dei tifosi biancocelesti. L'arbitro Marinelli, a metà secondo tempo, è stato anche costretto a fermare temporaneamente la sfida per porre fine alla situazione creatasi al Via Del Mare.