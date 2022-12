Un 2022 da top player: 16 gol per Leao da gennaio a novembre

MilanNews.it

Il 2022 di Rafael Leao è stato letteralmente da sogno: un anno in cui il portoghese si è effettivamente consacrato come un top player in Italia e non solo. Da gennaio a novembre (mese dell'ultima partita con il Milan) Leao ha segnato la bellezza di 16 gol di cui 13 in campionato, due in Coppa Italia e uno in Champions League. Lo riportano i dati di Transfermarkt.