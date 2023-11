Un'altra nazionale qualificata a Euro 2024

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Grazie al pareggio per 1-1 contro la Moldavia, l'Albania (gruppo E) ottiene il pass per Euro 2024. A Chisinau, na nazionale albanese è passata in vantaggio grazie a un rigore di Çikalleshi (25' pt), prima di essere raggiunta dalla rete del moldavo Baboglo al 42' del secondo tempo. (ANSA).