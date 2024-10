Un altro caso Tonali nel Milan? Arriva la risposta del Club: "Non abbiamo necessità di cedere giocatori"

Cambio di programma sulle plusvalenze? O Tonali un caso isolato? Risponde Cocirio, CFO del Milan.

"Non abbiamo necessità di cedere giocatori, sono situazioni opportunistiche che vengono valutate caso per caso in base alle offerte che riceve il Club. Abbiamo possibilità di scegliere proprio grazie ai bilanci".