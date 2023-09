Un altro giocatore di Premier squalificato per le scommesse: 5 mesi a Toffolo

Dopo Ivan Toney, un altro giocatore di Premier League è stato multato e squalificato per aver violato le regole sulle scommesse della Federcalcio inglese. Si tratta del terzino sinistro Harry Toffolo, che è stato squalificato per cinque mesi e multato di quasi 21.000 sterline (24.400 euro) dopo aver confessato ben 375 violazioni, avvenute tra il 2014 e il 2017, in un periodo in cui l'attuale giocatore del Nottingham Forest era tesserato con il Norwich City ma ha giocato in prestito con Swindon, Rotherham, Peterborough e Scunthorpe.

Nazionale inglese fino all'Under-20, oggi 28enne, Toffolo ha ammesso le violazioni e ora gli sarà impedito di giocare fino al 2024. In questa stagione non è ancora sceso in campo in campionato, dopo aver collezionato 19 presenze nella scorsa annata.