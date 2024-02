Un altro record per Pioli: questa sera raggiunge così Arrigo Sacchi

Milan e Napoli in campo per la 24^esima giornata di Serie A, in un San Siro ancora una volta sold out e con i tifosi rossoneri sempre presenti per sostenere la squadra. Breve focus per quanto riguarda Mister Stefano Pioli.

Infatti, come riportato dalle statistiche Opta, l'attuale allenatore rossonero, con questa sera raggiunge quota 220 presenze in panchina con il Milan, eguagliando Arrigo Sacchi come quinto allenatore del Milan con più panchine (220) considerando tutte le competizioni, dietro solo ad Ancelotti, Rocco, Capello e Liedholm.