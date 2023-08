Un anno fa De Ketelaere esordiva con il Milan in gare ufficiali

E' passato solo un anno dall'esordio di Charles De Ketelaere con la maglia del Milan, in gare ufficiali. I rossoneri scendevano in campo a San Siro contro l'Udinese per la prima partita di campionato e il belga, fiore all'occhiello della campagna acquisti rossonera della scorsa estate, esordì entrando al minuto 71 al posto di Brahim Diaz, tra l'entusiasmo generale. Quello che, oggi, con De Ketelaere a un passo dall'Atalanta, si è un po' spento.