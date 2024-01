Un anno fa lo voleva il Milan, ora Tanganga va in Serie B inglese

vedi letture

Japhet Tanganga è un nuovo giocatore del Millwall. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 24 anni, il difensore inglese ha speso la prima parte di stagione in Germania, all'Augsburg, senza mai essere schierato. Da qui il rientro anticipato al Tottenham, che ne detiene il cartellino, e subito dirottato in Championship con l'obiettivo di giocare con continuità. Tanganga era stato cercato nell'estate del 2022 anche da club italiani come il Milan