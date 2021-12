Un anno senza Paolo Rossi, Tardelli: "Manca, ma è sempre con noi"

"Voglio ricordare Paolo col sorriso, era la parte migliore". Raggiunto da Sky Sport in occasione della giornata dedicata dal Museo FIFA alla memoria di Paolo Rossi, l’ex centrocampista Marco Tardelli, amico prima che compagno di Pablito con le maglie di Italia e Juventus, lo ricorda così: "Aveva un sorriso che ti conquistava. Voglio passare una giornata ricordandolo. Siamo tutti qui felici di essere qui, ci riempie di gioia questa giornata. Raccontare cose di Paolo sarebbe inutile, ci ha dato molto e sappiamo di avere dato noi molto a lui".

Quanto vi manca?

"Ti manca, come è normale che ti possa mancare un amico, un compagno. Io voglio abituarmi quel sorriso. Qui è una festa oggi: manca lui, ma i realtà c’è, in questo museo. Sono felice di esserci, è una bellissima cosa. Aveva una grande forza, è un esempio per noi e per tutti i ragazzi".