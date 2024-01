Un attacco a due facce: dai gol di Okafor e Jovic ai dati di Giroud e Leao

Rammarico sì, ma anche voglia di tornare in campo e cercare nuovamente i tre punti, è questa l'atmosfera che si respira all'interno del mondo rossonero dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Bologna e la seguente vittoria dell'Inter in casa della Fiorentina, che ha visto le possibilità di rimonta scudetto affievolirsi ulteriormente. Ora il Milan si trova sì terzo in classifica, ma nella terra di nessuno. Esiste però un lato positivo, ovvero l'ottimo vantaggio dei rossoneri sul quinto posto. Dell'incisività dell'attacco del Milan ne abbiamo sempre parlato, evidenziando pregi e difetti anche del mercato estivo effettuato dalla dirigenza rossonera. In occasione della prossima sfida contro il Frosinone però, questo un breve focus che riguarda i numeri e dati degli attaccanti a disposizione di Mister Stefano Pioli.

Per quanto riguarda Noah Okafor, 4 gol in 3 partite da titolare per lui, a segno una volta ogni 104 minuti. Dati simili anche per quanto concerne il campionato sin qui disputato da Luka Jovic (all'andata a San Siro il suo primo gol rossonero). Per il serbo sono 4 gol e 4 presenze da titolare, una rete ogni 125 minuti. Decisamente diversi i numeri di Giroud (18 da titolare e 10 gol) così come per Pulisic (19 da titolare e 6 reti) e soprattutto Rafa Leao (16 dal primo minuto e 3 gol in Serie A).