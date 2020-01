Un Brescia (senza il grande ex) e quel digiuno da 276’ col Milan

Il Brescia non segna al Milan nei match al Rigamonti da 276 minuti.

L’ultimo delle Rondinelle a bucare la rete rossonera fu, infatti, Appiah alla 32esima giornata 2002-2003. Il match terminò con un 1-0 per i padroni di casa. Successivamente ecco due vittorie per gli ospiti col punteggio di 0-1 (2003-2004 e 2010-2011) e un pareggio ad occhiali, vale a dire col punteggio di 0-0.

Assente il grande ex per squalifica, Mario Balotelli con 77 caps e 33 reti nelle 3 stagioni milaniste, toccherà quindi alle altre punte a disposizione di mister Corini interrompere questo digiuno.

Il bilancio dei precedenti sorride ai meneghini: 9-6 sul fronte delle vittorie, 29-25 su quello delle marcature.

E pensare che nei primi 5 scontri diretti, anni Trenta del Novecento, i rossoneri avevano patito 4 KO e incassato ben 14 reti al passivo.

Le Rondinelle vengono dal pari col Cagliari. Non mettono le mani sui tre punti dal 16esimo turno, 3-0 rifilato al Lecce.

Il Diavolo è reduce da 3 gare positive. Nelle ultime 2, inoltre, ha raccolto 6 punti, superando Cagliari e Udinese. In questa Serie A mai 3 vittorie senza soluzione di continuità.

Dando uno sguardo alle varie classifiche di rendimento, difficile pensare che Brescia-Milan si risolverà nei minuti di recupero indicati dal quarto uomo. Perché? Semplice, il Brescia è (col Verona) squadra che ancora non ha segnato né nel recupero del primo, né del secondo tempo. Il Milan ha fatto meglio, ma solo di poco: 1 centro nell’extra time oltre il novantesimo.

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A)

21 incontri disputati

6 vittorie Brescia

6 pareggi

9 vittorie Milan

25 gol fatti Brescia

29 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Milan 4-1, 18° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE A)

Brescia-Milan 0-1, 34° giornata 2010/2011