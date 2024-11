“Un Brutto T1po!”, serata benefica per la ricerca contro il diabete di tipo 1. Presenti tanti ex rossoneri

vedi letture

Lunedì 11 novembre si è svolta presso lo Spazio Lampo di Milano, la serata benefica “Un brutto t1po!”, promossa dall'associazione SoStegno70 e a supporto del Diabetes Research Institute dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Il gala, giunto ormai alla sua ottava edizione, nasce nel 2017 per volontà di Paola Macchieraldo e Antonio Mincione, ed è stato capace negli anni di raccogliere oltre 650.000€ da devolvere alla ricerca.

Nelle più recenti edizioni, Massimo Ambrosini e sua moglie Paola, si sono uniti all’organizzazione dell’evento. La famiglia è più sensibile a questa causa da quando al minore dei loro figli - Alessandro - è stato diagnosticato il diabete di tipo 1: "Siamo felicissimi di aver supportato Paola e Antonio nell'organizzazione anche quest'anno, e soprattutto della grande partecipazione di così tanti amici a questo evento che sta crescendo sempre di più e che per noi è fondamentale per fare sensibilizzazione sul tema e raccogliere aiuti concreti. Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che hanno aiutato alla realizzazione della serata, tutti quelli che hanno partecipato e che hanno fatto una donazione alla fondazione. Vi diamo appuntamento all'anno prossimo!".

Tra gli altri, presenti anche molti dei suoi ex compagni rossoneri come Andrea Pirlo, Bobo Vieri, Filippo Inzaghi, Andrij Shevchenko e il suo ex allenatore Carlo Ancelotti. Anche alcuni club del massimo campionato italiano hanno deciso di mostrare la loro vicinanza alla causa, come Juventus, Milan e Inter, con la partecipazione di Michele Di Gregorio, Javier Zanetti e membri delle rispettive dirigenze. La cena porta la firma de “Il Luogo Aimo e Nadia”, presenti con lo Chef Fabio Pisani che assieme a Chef Alessandro Negrini, porta avanti la conduzione di questo storico ristorante di Milano fondato oltre 60 anni fa da Aimo Moroni e Nadia Giuntoli e che oggi vanta una Stella Michelin.

Ad animare e condurre il tutto Andrea e Michele, celebri volti di Radio Deejay, che continuano a dimostrare il loro supporto, insieme a Pierluigi Pardo che, anche quest’anno, ha vestito i panni del battitore d’asta.

La serata è stata accompagnata anche da momenti musicali, come quello che ha visto l’esibizione di Marco Masini, il cantautore fiorentino si è esibito al pianoforte con “Tiinnamorerai” e “Ci vorrebbe il mare” due delle canzoni più celebri del suo repertorio e di Angelo Pintus che ha divertito il pubblico con un suo show.

Tanti i lotti assegnati durante l’asta benefica, tra i quali spicca l’opera Centripetal Force dell’artista Paolo Troilo, un ritratto fotografico di Maurizio Galimberti, e diverse experience esclusive, come il weekend a New York offerto da Casa Cipriani e un long weekend in Costa Smeralda.

La grande generosità dei presenti in sala ha permesso di raccogliere oltre 200 mila euro che andranno devoluti al progetto Beta is Better dell’Ospedale San Raffaele di Milano per la ricerca di una cura al diabete di tipo 1.

Dal palco è intervenuto il Professor Lorenzo Piemonti, Primario dell’Unità Operativa Medicina Rigenerativa e dei Trapianti del San Raffaele, e Direttore del DRI: “Ogni contributo che abbiamo raccolto questa sera rappresenta un passo avanti verso la nostra meta: trovare una cura definitiva per il diabete di tipo 1. Il progetto Beta is Better è il nostro impegno per garantire un futuro migliore a chi vive con questa malattia e alle loro famiglie. Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno scelto di stare al nostro fianco in questa sfida”.

Antonio e Paola Mincione ringraziano Massimo e Paola Ambrosini di aver voluto condividere questo cammino per un più efficace supporto alla ricerca per la cura di questa malattia. Massimo e Paola Ambrosini insieme ad Antonio e Paola Mincione ringraziano i 360 presenti per il loro continuo supporto, e tutti coloro che hanno contribuito al successo della serata.