Un bus... a stelle e strisce! Le foto del pullman rossonero a Los Angeles

vedi letture

Il Milan è arrivato a Los Angeles nella notte italiana. Ad aspettare i rossoneri lo speciale bus che li accompagnerà in questa tournée americana in cui la squadra di Pioli tra la città californiana e Las Vegas, sfiderà in successione Real Madrid, Juventus e Barcellona. Il pullman, bianco, ha la caratteristica di avere la scritta Milan con il design delle stelle e delle strisce della bandiera americana. Le foto pubblicate dal profilo Twitter rossonero.