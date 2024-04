Un diffidato in campo e uno in panchina per la partita di oggi contro il Lecce

Due diffidati in distinta per il Milan per questa partita contro il Lecce. Solo uno è però titolare, ossia Fikayo Tomori. L'altro è Yunus Musah, in panchina. Il terzo diffidato è assente, ossia Malick Thiaw per un'infiammazione da fascite plantare. Squalificato per oggi Ruben Loftus-Cheek. Il prossimo impegno dei rossoneri in campionato, ricordiamo, è domenica pomeriggio contro il Sassuolo al Mapei di Reggio Emilia alle ore 15.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Benacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, González, Dorgu; Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.

ARBITRO: Luca Massimi sez. di Termoli

ASSISTENTI: Giovanni Baccini sez. di Conegliano - Daisuke Emanuele Yoshikawa sez. di Roma 1

IV UFFICIALE: Andrea Colombo sez. di Como

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2