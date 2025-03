Un ex nazionale spagnolo rivela: "Il Barcellona mi propose soldi in nero"

vedi letture

Antonio Guayre Betancort non è un nome che suscita particolari ricordi, eppure arrivò a vestire la maglia della nazionale spagnola. Classe 1980, di ruolo esterno offensivo, nei primi anni 2000 era uno dei migliori talenti del calcio iberico e il Villarreal pagò 6 milioni per acquistarlo dal Las Palmas, club in cui era cresciuto. In un'intervista su un canale YouTube, Guayre ha svelato un interessante retroscena di mercato legato a quegli anni.

"Sono stato sul punto di firmare per il Barcellona due volte. Quando avevo 20 anni e giocavo per il Las Palmas, salii su un aereo e andai a Barcellona senza che nessuno lo sapesse. Mangiai con Carles Rexach, che era il direttore sportivo dei blaugrana e mi disse: 'Ti daremo soldi in nero, sei di famiglia umile'. Mi chiesero di restare al Las Palmas. Soldi in nero? Proprio così. Ed è stata la prima volta, ero nel panico".

Poi il finale inatteso: "La stagione finì e arrivò il Villarreal, che pagò 6 milioni per il mio cartellino". Con il Submarino Amarillo, l'ex attaccante ha giocato 181 partite in 5 stagioni, segnando 25 gol. Debuttò con la nazionale spagnola il 9 febbraio 2005, nella vittoria per 5-0 contro San Marino, sfida valida per la qualificazione al Mondiale in Germania. Guayre giocò 17 minuti, poi non fu mai più convocato.