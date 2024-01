Un giocatore rossonero nella top undici della 19esima giornata

La diciannovesima giornata ha visto il Milan vincere sul velluto in casa dell'Empoli, portandosi a casa una vittoria in trasferta per la prima volta dopo tre mesi. Il risultato finale è stato netto - 3-0 grazie ai gol di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè - e i rossoneri hanno potuto dare continuità ai risultati ottenuti precedentemente in campionato e in Coppa Italia.

Oggi la Lega di Serie A ha reso noto la top undici della giornata appena finita e al suo interno c'è spazio per un calciatore rossonero. Nella formazione ideale è stato infatti inserito Ruben Loftus-Cheek, che ha trovato il suo secondo gol stagionale e in campionato. Questa la formazione completa:

Consigli (Sassuolo)

Danilo (Juventus), Buongiorno (Torino), De Silvestri (Bologna)

Carboni (Monza), Loftus-Cheek (Milan), Vlasic (Torino), Oristanio (Cagliari)

Dybala (Roma), Vlahovic (Juventus), Mota (Monza)