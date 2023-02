Un giornalista belga su De Ketelaere: "Il Milan ha in mano una pepita che aspetta solo di schiudersi"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alezandre Breackman, giornalista belga, si è così espresso su Twitter su De Ketelaere: "Pazienza con Charles De Ketelaere. Il suo potenziale non è cambiato, ma deve ambientarsi e questo richiede tempo. Non bisogna essere mai troppo impaziente con i giovani che arrivano ad un livello più alto. Il Milan ha in mano una pepita che aspetta solo di schiudersi, lasciamolo lavorare".