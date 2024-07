Un giornalista di SkySportsUK scrive: "Reijnders è uno dei calciatori esteticamente più belli, sia nella corsa che nei passaggi"

vedi letture

Sam Tighe, giornalista inglese di SkySportsUK, ha pubblicato sul suo profilo X un elogio per Reijnders per le sue prestazioni con la maglia dell'Olannda a Euro2024: "Tijjani Reijnders. Uno dei calciatori esteticamente più belli, sia in corsa che nei passaggi, a Euro2024. Sono sicuro che sia molto felice al Milan".