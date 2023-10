Un gol per tempo, Monza-Udinese finisce 1-1

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Un gol per tempo e finisce in parità Monza-Udinese. Il gol di Colpani (al quinto centro stagionale) ha portato in vantaggio la squadra di Palladino al 27' del primo tempo: nella ripresa Cioffi, al ritorno sulla panchina friulana al posto dell'esonerato Sottil, azzecca il cambio, manda in campo Lucca, che al 21' trova la rete dell'1-1. Un punto che lascia comunque ancora l'Udinese a zero vittorie. (ANSA).