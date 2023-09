Un guasto causò la morte in elicottero del presidente del Leicester

(ANSA) - LONDRA, 06 SET - Un danno al rotore di coda è stata la causa principale dell'incidente in elicottero che nel 2018 ha portato alla morte l'allora proprietario del Leicester, il tailandese Vichai Srivaddhanaprabha, e di altre quattro persone. È questa la conclusione di un'indagine condotta dall'Air Accidents Investigation Branch, interpellato dal governo britannico per far luce sulla tragedia che aveva colpito il presidente della squadra fresca vincitrice della Premier League, con Claudio Ranieri in panchina. Secondo le analisi condotte dagli inquirenti, il sistema di controllo dell'elicottero è andato in avaria in seguito al guasto di un cuscinetto nel rotore di coda, un danno provocato dell'accumulo di pressione.

Decollato dal prato del King Power Stadium, al termine di una partita del Leicester, e diretto a Londra, l'elicottero - un Leonardo AW169 - era precipitato vorticosamente a terra dopo arrivato a circa 130 metri dal suolo, schiantandosi infine sui gradini di cemento al di fuori dell'impianto. Oltre a Srivaddhanaprabha, nell'incidente avevano perso la vita i dipendenti del club Nusara Suknamai e Kaveporn Punpare, il pilota Eric Swaffer e la sua compagna Izabela Roza Lechowicz. (ANSA).