Un inizio 2023 da incubo, Saelemaekers: "Mondiale un fattore. Nulla è ancora perduto"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, è stato intervistato da Christophe Fraken di dhnet.be e ha parlato diffusamente del momento rossonero e del rapporto con molti dei suo compagni. Questo il suo pensiero sul momento di crisi a inizio 2023: "Il Mondiale è stato un fattore. Abbiamo recuperato i giocatori in ritardo nella preparazione e abbiamo giocato la maggior parte delle amichevoli con una squadra lontana dagli standard. E abbiamo perso quasi tutte le partite. Questo ti entra nella testa e torni in campionato con una visione negativa. Ma dobbiamo rialzarci e giocare ogni partita al massimo. Nulla è ancora perduto in questa stagione".