Un Mondiale per Club poco mondiale: negli ultimi 10 anni a vincere solo le europee

Il Real Madrid trionfa nel Mondiale per Club, strapazzando in finale l'Al Hilal e conquistando per la quinta volta nella sua storia il titolo di campione del mondo. Ma il Mondiale per Club di mondiale, in realtà, ha ben poco. Nelle ultime dieci edizioni a trionfare sono sempre state le squadre europee. L'ultimo successo extra europeo risale al 2012, quando il Corinthians vincitore della Copa Libertadores riuscì a battere i campioni d'Europa del Chelsea per 1-0. Da allora solo successi delle squadre che hanno trionfato in Champions League, marcando sempre di più il distacco tra il calcio europeo e quello del resto del mondo.