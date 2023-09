Un occhio alla Champions, Tuttosport: "Tonali a San Siro: il Newcastle ottimista"

vedi letture

Oggi è il giorno del derby ma gli orizzonti mettono la Champions League sulla strada del Milan che aprirà la sua campagna europea martedì in casa contro il Newcastle United. Una partita che non può essere come le altre per via, chiaramente, di Sandro Tonali. L'ex rossonero è in dubbio per un problema muscolare ma Tuttosport oggi titola: "Tonali a San Siro: ora il Newcastle è ottimista". Oggi il centrocampista italiano dovrebbe saltare la sfida interna contro il Brentford per poi tentare il recupero in extremis per la trasferta italiana.