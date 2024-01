Un pappagallo invade il campo del Brasile: il suo nome è Pelè

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 09 GEN - Una singolare invasione di campo ha caratterizzato il primo allenamento della selezione preolimpica del Brasile che si sta preparando al torneo delle qualificazioni sudamericane per Parigi 2024. Durante la seduta un bellissimo esemplare di pappagallo Ara, dai colori verde, giallo e azzurro, è entrato in campo posizionandosi dietro dei palloni e poi ha preso a svolazzare tra i giocatori prima di andare a posarsi sulla traversa di una delle due porte, quella dove i tre portieri a disposizione del tecnico Ramon Menezes, ovvero Mycael, Kaique e Donelli, stavano lavorando in quel momento. Si è poi appreso che l'animale si chiama Pelé, e appartiene a una persona che abita nelle immediate vicinanze del centro tecnico della Granja Comarì a Teresopolis, dove le nazionali brasiliane si allenano. L'episodio ha suscitato spavento ma anche ilarità fra i giocatori, fra i qualiJohn Kennedy ed Endrick sono stati i più acclamati dai tifosi presenti.

Il torneo delle qualificazioni sudamericane per i Giochi di Parigi si disputerà in Venezuela, e il Brasile esordirà martedì 23 a Caracas contro la Bolivia. C'è molta attesa per la prova dell'Argentina, anche per il fatto che il tecnico Javier Mascherano ha già annunciato che se l'Albiceleste si qualificherà convocherà Lionel Messi (con il quale avrebbe già parlato) come fuoriquota per Parigi. Così potrebbe rinnovarsi il duello di Qatar 2022 con Kylian Mbappé, che vuole assolutamente prendere parte ai Giochi di casa con la Francia. (ANSA).