Un sindaco emiliano ringrazia la Curva Sud per il sostegno post alluvione: "Il vostro aiuto ci ha dato la forza di resistere”

La Curva Sud Milano pubblica un messaggio da parte del Sindaco di Sant’Agata sul Santerno, uno dei comuni coinvolti, purtroppo, dall’alluvione che nelle scorse settimane ha colpito duramente l’Emilia Romagna provocando danni ingenti e vittime.

Non è passato inosservato l’impegno della curva rossonera, che in quei giorni difficili di fine aprile ha raccolto materiale utile ed è partita alla volta dell’Emilia con una delegazione per aiutare in loco.

Un gesto sicuramente apprezzato, come dimostra il messaggio di Enea Emiliani, sindaco Sant’Agata sul Santerno: “Il vostro aiuto ci ha dato la forza di resistere”.