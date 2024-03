Un solo cambio per Pioli rispetto alla Lazio: riecco Reijnders dal 1' dopo 2 settimane

Una sola novità rispetto all'ultima partita per Stefano Pioli: fuori Ismael Bennacer e dentro Tijjani Reijnders. L'olandese non era lanciato dal 1' dall'ultima partita proprio di Europa League contro il Rennes lo scorso 22 febbraio. In mezzo tre panchine in campionato.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Your Rossoneri side to take on Slavia tonight <a href="https://twitter.com/hashtag/ACMSLP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ACMSLP</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UEL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#UEL</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/wcj1FTKrbK">pic.twitter.com/wcj1FTKrbK</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1765812119386067335?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2024</a></blockquote>