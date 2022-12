Un sondaggio di A Bola affossa Cristiano Ronaldo: il 70% dei votanti non lo vuole tra i titolari

Fonte: tuttomercatoweb.com

Uno dei più importanti media di informazione sportiva portoghesi, A Bola, ha lanciato nelle scorse ore un sondaggio sulla titolarità di Cristiano Ronaldo in vista dell'ottavo di finale contro la Svizzera, previsto per martedì. Il risultato è stato a dir poco sorprendente visto che il 70% dei lettori ha votato contro la conferma di CR7, ritenuto da molti, non in forma per giocare dal 1' in una partita così importante. Difficile se non impossibile che Santos faccia a meno del suo totem, che però evidentemente ha perso l'intoccabilità che era condivisa in precedenza anche dai tifosi portoghesi. Leao può sperare?