Un talento al giorno, Pierre Dwomoh: una pepita belga da 2 milioni di euro che piace al Milan

La promozione nel Genk, l'esordio tra i professionisti e il passaggio all'Anversa: è stato un 2021 incredibile per il classe 2004 Pierre Dwomoh, che la scorsa settimana ha anche collezionato la primissima presenza in Champions League. Il talentuoso centrocampista, tecnicamente forte e fisicamente molto ben messo (sfiora il metro e novanta a 17 anni!) sembra già molto sviluppato in termini di carisma: un litigio con l'allenatore del Genk lo ha spinto via dagli Smurfen e per lui l'Anversa ha speso ben 2 milioni di euro.

Nome: Pierre Dwomoh

Data di nascita: 21 giugno 2004

Nazionalità: belga

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Anversa

Assomiglia a: Frank Kessie