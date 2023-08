Un tifoso invade il campo per baciare Haaland: è un ex campione di boxe

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Pazzo di gioia per il gol di Erling Haaland contro lo Sheffield United, per l'1-0 del Manchester City, ieri un tifoso dei campioni d'Europa aveva eluso la sorveglianza degli steward ed era entrato in campo, sul terreno di Bramall Lane, per abbracciare e cercare di dare un bacio al bomber norvegese. Poi era stato portato via, a fatica, dai responsabili della sicurezza, e la partita era continuata fino al 2-1 finale della squadra di Pep Guardiola. Ora, secondo quanto riferiscono vari tabloid, si è appreso che l'invasore è Terry Flanagan, 34enne ex campione del mondo di pugilato, visto che ha detenuto per due anni, dal 2015 al 2017, il titolo Wbo dei pesi leggeri e poi ha chiuso la carriera, a meno di ripensamenti, con 38 combattimenti di cui 36 vinti (14 prima del limite) e 2 persi.

Flanagan, detto 'Turbo', è tifosissimo del Manchester City e non ha voluto perdersi la trasferta dei suoi beniamini a Sheffield. Da lì all'entusiasmo per il gol di Haaland il passo in fondo è stato breve e forse ora si spiega anche, visto che l'ex campione conserva un'invidiabile forma fisica, la fatica fatta dagli steward per portarlo via dal campo. (ANSA).