Un vuoto con l'addio di Maldini e Ibra? Costacurta: "Non è il Milan di 2-3 anni fa: ora ci sono uomini non ragazzi"

Alessandro Costacurta, nel corso dell'intervista a Tuttosport, è tornato sull'addio di Paolo Maldini dicendo: "Sorpreso? Molto, come tutti. Io posso solo dire che Paolo è una risorsa in qualsiasi ambiente lo si metta, ma deve fare qualcosa che gli piaccia, non la semplice bandiera. In questi anni ha dimostrato di sapere fare quel lavoro, però ora il Milan ha scelto un’altra metodologia, che non giudico. Vedremo i risultati".

Poi un giudizio sul fatto che lo spogliatoio rossonero possa essere vuoto senza Maldini e Ibrahimovic: "Non credo, perché questo non è più il Milan di due-tre anni fa, i ragazzi sono cresciuti, ora sono uomini. E in più bisogna riconoscere come Pioli sia diventato un allenatore molto bravo. Ha sempre avuto belle idee, ora è più sicuro nell’applicarle"