Un Wimbledon tutto milanista: alle 14:30 Sinner e Djokovic, noti tifosi del Milan, si sfidano per la finale

Oggi andrà in scena sull'erba leggendaria di Wimbledon una semifinale tutta milanista! Il torneo più ambito del circuito del tennis mondiale vedrà infatti sfidarsi, alle 14:30 ora italiana, due tifosi del Milan dichiarati con in palio la finale di domenica: da una parte l'italiano Jannik Sinner, il nuovo che avanza alla prima semifinale slam in carriera, dall'altra Novak Djokovic, mostro sacro del tennis e amico di Zlatan Ibrahimovic.