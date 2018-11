Per trovare un precedente in Serie A dove un allenatore non ha effettuato cambi, bisogna tornare al 25 marzo 2014, quando Giampietro Ventura, all'epoca sulla panchina del Torino, non effettuò sostituzioni contro la Roma, sempre all'Olimpico ed in trasferta. In quell'occasione i giallorossi vinsero per 2-1.