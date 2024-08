Una lotta continua per evitare di subire gol, ottimo debutto di Pavlovic a Parma: i suoi numeri

L'unica nota positiva del Milan sconfitto a Parma, ed è un pensiero condiviso da tutti, è Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo ha fatto al "Tardini" il suo esordio in Serie A e nonostante le enormi difficoltà della difesa, è l'unico che ha tenuto botta e ha grossi meriti se il Diavolo non si è arreso molto prima ai crociati. Pavlovic oltre ad essersi reso protagonista di alcuni interventi difensivi eccezionali, è stato il primo a suonare la carica in attacco impegnando Suzuki con un bel colpo di testa:

Riportiamo di seguito alcuni dati dal sito specializzato in statistiche Sofascore:

Minuti giocati: 90’

Goal attesi (xG): 0.21

Salvataggi: 4

Contrasti: 8

Dribbling subiti: 2

Precisione passaggi: 87%

Contrasti a terra (vinti): 13 (9)

Duelli aerei (vinti): 3 (1)



Di seguito la pagella di MilanNews.it

"È il giocatore più pericoloso del primo tempo, con un colpo di testa alzato sopra la traversa da Suzuki e un palo esterno. Bonny lo mette alla prova dal punto di vista fisico. Anche nel secondo tempo è spesso dominante, sia a campo aperto sia nel corpo a corpo"