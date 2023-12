Una rincorsa tra lo scudetto e i milioni arabi: che fine ha fatto Frank Kessiè?

Fra i tanti ex della storia del Milan ce ne sono alcuni che, puntualmente, tornano in voga e animano i tifosi rossoneri. Fra questi vi è un giocatore in particolare, il cui nome è stato spesso inserito quando si trattava di mercato o di analizzare le partite vinte e perse nel corso della carriera in rossonero: questo un breve focus su Franck Kessiè.

Il centrocampista ivoriano ha salutato il Milan dopo aver vinto lo scudetto nella stagione 21/22. Non è stato venduto, poiché Kessié si è accasato al Barcellona come parametro zero. Dopo la parentesi non proprio indimenticabile in Spagna, il 9 agosto scorso arriva infine l'epilogo triste ma altrettanto milionario, con l'Al-Ahli che bussa alla porta del Barcellona con un'offerta da 12,5 milioni di euro, portando con sè l'ex Milan in Arabia Saudita. Per il giocatore un contratto ricco e importante: un triennale da 20 milioni di euro a stagione. L'ex rossonero, a 26 anni e nel pieno della sua maturità calcistica, decide dunque di guardare al suo portafoglio piuttosto che alla sua bacheca, abbracciando il progetto arabo e lasciando così il calcio che conta.