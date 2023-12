Una risposta al Theo che non ha voglia. Pioli: "Si è proposto lui da centrale, simbolo del nostro lavorare insieme"

"Theo Hernandez quest'anno non ha voglia". Frase più volte ripetuta nel corso della stagione da molti tifosi allo stadio (e non solo), ma che stasera contro il Frosinone è stata smentita dai fatti. Hernanez non solo ha chiesto a Pioli di poter giocare centrale di difesa, per aiutare la squadra in emergenza, ma lo ha fatto sfoderando una grande prestazione. Pioli è apparso felicissimo a fine gara, e ha raccontato il retroscena in conferenza stampa.

"Stimolo sempre i miei giocatori. Theo si è proposto da centrale e questo è simbolo del nostro lavorare insieme, del mettersi a disposizione della squadra. Noi oggi abbiamo risposto bene sul campo, hanno risposto alla grande i tifosi perché ci hanno incitato dall'inizio alla fine. Dobbiamo continuare così: se vogliamo lottare per le prime posizioni dobbiamo spingere forte. Abbiamo una settimana per lavorare alla grande".