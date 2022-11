Una Rolls Royce in regalo per i giocatori dell'Arabia Saudita dopo la vittoria sull'Argentina

MilanNews.it

L'Arabia Saudita ha compiuto una vera e propria impresa nella partita d'esordio del Mondiale contro l'Argentina e adesso per i calciatori arabi è in arrivo un ricchissimo regalo da parte del principe ereditario del paese, Mohammed bin Salman al Saud. Per ognuno dei 26 calciatori guidati dal ct Renard, il ricchissimo politico arabo ha voluto donare una Rolls Royce Phantom, macchina di lusso da oltre 600 cavalli. In totale si calcola che abbia staccato un assegno da circa 13 milioni di dollari per poter soddisfare tutti.