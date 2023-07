Una settimana da svincolati. I 44 giocatori usciti dalla Serie A ancora senza un contratto

MilanNews.it

Erano quasi sessanta giocatori allo scorso 30 giugno, adesso tra chi ha già firmato con un altro club e chi ha sottoscritto ex post un nuovo accordo con la squadra che sembrava in procinto di lasciare, passata una settimana dalla fine dei contratti sono rimasti in 44. E il numero è destinato a scendere, visto che c'è chi sta già trattando per un nuovo accordo che significa permanenza e chi invece è alle soglie di un trasferimento in una realtà diversa.

Ecco nel dettaglio i giocatori di Serie A svincolati da una settimana e ancora senza contratto:

ATALANTA (1)

Simone Muratore (Cen)

BOLOGNA (5)

Lorenzo De Silvestri (Dif)*, Gary Medel (Cen), Roberto Soriano (Cen), Kacper Urbanski (Cen)*, Nicola Sansone (Att)

CAGLIARI (1)

Vincenzo Millico (Att)

EMPOLI (2)

Samir Ujkani (Por), Mattia Destro (Att)

FIORENTINA (3)

Salvatore Sirigu (Por), Lorenzo Venuti (Dif), Riccardo Saponara (Att)

FROSINONE (3)

Giuseppe Marcianò (Por), Marcus Rohden (Cen), Luca Matarese (Att)

GENOA (3)

Domenico Criscito (Dif), Milan Badelj (Cen)*, Stefano Sturaro (Cen)

HELLAS VERONA (2)

Miguel Veloso (Cen), Philip Yeboah (Att)

INTER (6)

Alex Cordaz (Por)**, Samir Handanovic (Por)*, Danilo D'Ambrosio (Dif)**, Dalbert (Dif), Stefan De Vrij (Dif)*, Roberto Gagliardini (Cen)**

JUVENTUS (1)

Juan Cuadrado (Dif)

LAZIO (2)

Riza Durmisi (Dif), Stefan Radu (Dif)***

LECCE (1)

Alessandro Tuia (Dif)

MILAN (3)

Antonio Mirante (Por)*, Ciprian Tatarusanu (Por), Zlatan Ibrahimovic (Att)***

MONZA (4)

Giulio Donati (Dif), Luca Marrone (Dif), Andrea Barberis (Cen), Christian Gytkjaer (Att)

NAPOLI (1)

Davide Marfella (Por)

ROMA (2)

William Bianda (Dif), Ante Coric (Cen)

SALERNITANA (0)

SASSUOLO (0)

TORINO (1)

Ola Aina (Dif)

UDINESE (3)

Marvin Zeegelaar (Dif) Roberto Pereyra (Cen)*, Ilija Nestorovski (Att)

* ha ricevuto una proposta di rinnovo

** sta trattando con un'altra squadra

*** ha annunciato il ritiro da calciatore